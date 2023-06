Eglise Saint-Martin Le Bourg Blanot, 1 juillet 2023, Blanot.

Blanot,Saône-et-Loire

Elle fut édifiée au début du XIème siècle et fait suite à la première église donnée par les Sires de Brancion en 927 à Cluny. En 1156, Blanot devenait.

fin : . .

Le Bourg

Blanot 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté



It was built at the beginning of the 11th century and follows the first church given by the Sires de Brancion in 927 to Cluny. In 1156, Blanot became

Fue construida a principios del siglo XI y sigue a la primera iglesia donada por los Sires de Brancion en 927 a Cluny. En 1156, Blanot se convirtió en

Sie wurde Anfang des 11. Jahrhunderts erbaut und folgte auf die erste Kirche, die 927 von den Herren von Brancion an Cluny gestiftet worden war. Im…

Mise à jour le 2023-06-20 par Mission Tourisme – Département 71