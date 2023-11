Vide jouets et vétements Le bourg Blaignac, 19 novembre 2023, Blaignac.

Blaignac,Gironde

Grande bourse aux jouets et vêtements d’hiver, venez chiner et peut-être y trouver des cadeaux de noël. Buvette et restauration sur place toute la journée..

2023-11-19 fin : 2023-11-19 18:00:00. EUR.

Le bourg Salle des fêtes

Blaignac 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Big toy and winter clothes fair, come and browse and maybe find some Christmas presents. Refreshments and food available all day.

Gran feria de juguetes y ropa de invierno, ven a curiosear y quizás encuentres algún regalo de Navidad. Refrescos y comida disponibles durante todo el día.

Große Börse für Spielzeug und Winterkleidung, kommen Sie zum Stöbern und finden Sie vielleicht ein Weihnachtsgeschenk. Den ganzen Tag über Getränke und Speisen vor Ort.

Mise à jour le 2023-11-08 par OT de l’Entre-deux-Mers