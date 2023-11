Bizou en fêtes de Noël Le Bourg Bizou, 9 décembre 2023, Bizou.

Bizou,Orne

Le comité des fêtes de Bizou vous convie à ses fêtes de fin d’année

10h à 16h Bourse aux jouets (inscription des exposants avant le 2 décembre, places limitées)

11h à 12h et 14h30 à 16h Balade à poney

18h Ateliers créatifs

19h à 21h Restauration sur place

18h à 22h Marché de Noël nocturne

Exposants dur inscription.

2023-12-09 10:00:00 fin : 2023-12-09 22:00:00. .

Le Bourg Salle des Fêtes

Bizou 61290 Orne Normandie



The Comité des fêtes de Bizou invites you to its end-of-year festivities

10 a.m. to 4 p.m. Toy fair (exhibitors must register by December 2, places are limited)

11am to 12pm and 2:30pm to 4pm Pony rides

18h Creative workshops

19h to 21h Catering on site

18h to 22h Christmas market by night

Exhibitors registration required

La comisión de fiestas de Bizou le invita a sus fiestas de fin de año

de 10.00 a 16.00 h Feria del juguete (los expositores deben inscribirse antes del 2 de diciembre, las plazas son limitadas)

de 11:00 a 12:00 y de 14:30 a 16:00 Paseo en poni

18.00 h Talleres creativos

de 19.00 a 21.00 h Catering in situ

18.00 h a 22.00 h Mercado navideño nocturno

Inscripción obligatoria

Das Festkomitee von Bizou lädt Sie zu seinen Feierlichkeiten zum Jahresende ein

10h bis 16h Spielzeugbörse (Anmeldung der Aussteller bis zum 2. Dezember, begrenzte Plätze)

11h bis 12h und 14h30 bis 16h Ponyreiten

18 Uhr Kreative Workshops

19h bis 21h Verpflegung vor Ort

18h bis 22h Nächtlicher Weihnachtsmarkt

Aussteller dur Anmeldung

Mise à jour le 2023-11-16 par Office de Touisme des Hauts du Perche