Concert récital « L’An chantée de Biron » Le Bourg Biron, 30 décembre 2023, Biron.

Biron,Dordogne

Venez vivre une soirée EXCEPTIONNELLE dans la majestueuse salle des maréchaux du château de Biron !

Vous serez les hôtes privilégiés d’un récital haut en couleurs de voix d’Hommes … Nos trois Mousquetaires vous feront voyager à travers les différentes époques et les répertoires de l’opéra à de l’Opérette en passant par Mozart, la joie de Rossini, l’humour d’OFFENBACH et la douceur du Bel Canto…

Offrez-vous une soirée unique dans un cadre sans pareil…

Apéritif offert _ Dress code : Tenue de soirées.

2023-12-30 fin : 2023-12-30 . EUR.

Le Bourg

Biron 24540 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Come and experience an EXCEPTIONAL evening in the majestic Salle des Maréchaux at Château de Biron!

You?ll be the privileged guests of a colorful recital of male voices? Our three Musketeers will take you on a journey through the different eras and repertoires of opera, operetta, Mozart, the joy of Rossini, the humor of Offenbach and the sweetness of Bel Canto?

Treat yourself to a unique evening in an incomparable setting?

Complimentary aperitif _ Dress code: Evening wear

¡Venga a disfrutar de una velada EXCEPCIONAL en la majestuosa Salle des Maréchaux del Château de Biron!

Serán los invitados privilegiados de un colorido recital de voces masculinas ? Nuestros tres mosqueteros le harán viajar a través de las diferentes épocas y repertorios de la ópera, la opereta, Mozart, la alegría de Rossini, el humor de Offenbach y la dulzura del Bel Canto?

Regálese una velada única en un marco incomparable?

Aperitivo de cortesía _ Código de vestimenta: traje de noche

Erleben Sie einen AUSSERGEWÖHNLICHEN Abend im majestätischen Marschallsaal des Schlosses von Biron!

Sie werden die privilegierten Gäste eines farbenfrohen Recitals von Männerstimmen sein? Unsere drei Musketiere werden Sie durch die verschiedenen Epochen und Repertoires von Oper und Operette über Mozart, die Freude von Rossini, den Humor von OFFENBACH und die Sanftheit des Belcanto führen?

Gönnen Sie sich einen einzigartigen Abend in einem unvergleichlichen Rahmen

Kostenloser Aperitif _ Dresscode: Abendgarderobe

Mise à jour le 2023-11-24 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides