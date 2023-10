Randonnée patrimoine à Beyssenac Le Bourg Beyssenac, 2 novembre 2023, Beyssenac.

Beyssenac,Corrèze

Randonnée du patrimoine organisée par le Pays d’Art et d’Histoire Vézère Ardoise.

Découverte des paysages et du patrimoine de Beyssenac et des environs. Durée : environ 2h. Difficulté : facile à moyenne..

2023-11-02 fin : 2023-11-02 . EUR.

Le Bourg église

Beyssenac 19230 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Heritage walk organized by the Pays d’Art et d’Histoire Vézère Ardoise.

Discover the landscapes and heritage of Beyssenac and the surrounding area. Duration: approx. 2 hours. Difficulty: easy to medium.

Paseo por el patrimonio organizado por el Pays d’Art et d’Histoire Vézère Ardoise.

Descubra los paisajes y el patrimonio de Beyssenac y sus alrededores. Duración: 2 horas aproximadamente. Dificultad: fácil a media.

Wanderung zum Kulturerbe, organisiert vom Pays d’Art et d’Histoire Vézère Ardoise.

Entdeckung der Landschaften und des Kulturerbes von Beyssenac und der Umgebung. Dauer: ungefähr 2 Stunden. Schwierigkeitsgrad: leicht bis mittelschwer.

Mise à jour le 2023-10-16 par Office de Tourisme Terres de Corrèze