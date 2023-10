Exposition champignons Le Bourg Beyssenac, 22 octobre 2023, Beyssenac.

Beyssenac,Corrèze

Exposition champignons organisée par la mairie de Beyssenac en partenariat de la SML (Société mycologique du Limousin)..

2023-10-22 fin : 2023-10-22 17:00:00. EUR.

Le Bourg Salle polyvalente

Beyssenac 19230 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Mushroom exhibition organized by Beyssenac town council in partnership with the SML (Société mycologique du Limousin).

Exposición de setas organizada por el ayuntamiento de Beyssenac en colaboración con la SML (Société mycologique du Limousin).

Pilzausstellung, organisiert vom Bürgermeisteramt Beyssenac in Partnerschaft mit der SML (Société mycologique du Limousin).

Mise à jour le 2023-10-16 par Office de Tourisme Terres de Corrèze