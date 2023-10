Balade cueillette champignons Le Bourg Beyssenac, 21 octobre 2023, Beyssenac.

Beyssenac,Corrèze

Balade matinale organisée par la mairie de Beyssenac en partenariat de la SML (Société mycologique du Limousin).

Prévoir un panier (pas de sac plastiques)..

2023-10-21 fin : 2023-10-21 . EUR.

Le Bourg Salle polyvalente

Beyssenac 19230 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Morning walk organized by Beyssenac town council in partnership with the SML (Société mycologique du Limousin).

Bring a basket (no plastic bags).

Paseo matinal organizado por el ayuntamiento de Beyssenac en colaboración con la SML (Société mycologique du Limousin).

Traiga una cesta (no bolsas de plástico).

Morgenspaziergang, organisiert vom Rathaus von Beyssenac in Partnerschaft mit der SML (Société mycologique du Limousin).

Bringen Sie einen Korb mit (keine Plastiktüten).

Mise à jour le 2023-10-16 par Office de Tourisme Terres de Corrèze