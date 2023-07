Fête de la Châtaigne Le bourg Beynat, 15 octobre 2023, Beynat.

Beynat,Corrèze

Des animations sont proposées par le Comité d’Organisation dès le samedi après-midi..

2023-10-15 fin : 2023-10-15 18:00:00. EUR.

Le bourg

Beynat 19190 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Activities are proposed by the Organizing Committee from Saturday afternoon.

El Comité Organizador se encargará de la animación a partir del sábado por la tarde.

Ab Samstagnachmittag werden vom Organisationskomitee Animationen angeboten.

Mise à jour le 2023-06-26 par Corrèze Tourisme