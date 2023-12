Réveillon de La Saint Sylvestre à la Petite Tonnelle Le Bourg Beynac-et-Cazenac, 31 décembre 2023, Beynac-et-Cazenac.

Beynac-et-Cazenac Dordogne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-31 20:00:00

fin : 2023-12-31

Le restaurant la Petite Tonnelle vous propose son menu de fête !

Cocktail maison et amuse bouche,

Pressé de Foie Gras à la truffe OU Médaillons de Lotte mariée au Nyambé,

Noix de Saint-Jacques snackées épicées OU Suprême de Pintade chaponnée,

Entremet Nouvel an chocolat et praliné aux saveurs de pain d’épices.

Coupe de champagne.

Menu détaillé en visuel..

EUR.

Le Bourg Restaurant la Petite Tonnelle

Beynac-et-Cazenac 24220 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-20 par Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir