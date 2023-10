Visite guidée Le bourg Beuvrigny, 22 octobre 2023, Beuvrigny.

Beuvrigny,Manche

Rendez-vous le 22 octobre prochain sur la commune de Beuvrigny pour une visite guidée et commentée avec la présentation de la Chapelle Heuzebrocq et le Manoir de la Chapelle.

Rendez-vous sur la place de la Mairie..

2023-10-22 14:30:00

Le bourg

Beuvrigny 50420 Manche Normandie



Join us in Beuvrigny on October 22 for a guided tour of the Chapelle Heuzebrocq and the Manoir de la Chapelle.

Meet on the town hall square.

Únase a nosotros el 22 de octubre en Beuvrigny para una visita guiada a la Chapelle Heuzebrocq y al Manoir de la Chapelle.

Encuentro en la Place de la Mairie.

Wir treffen uns am 22. Oktober in der Gemeinde Beuvrigny zu einem geführten und kommentierten Rundgang mit der Vorstellung der Kapelle Heuzebrocq und des Manoir de la Chapelle.

Treffpunkt ist der Rathausplatz.

