Fêtes locales de Betbezer Le bourg Betbezer-d’Armagnac, 5 août 2023, Betbezer-d'Armagnac.

Betbezer-d’Armagnac,Landes

A Betbezer, la Fête se déroule toujours autour d’une bonne table et dans une ambiance musicale.

Samedi, ball-trap de 8h à 18h. A 20h, repas Croustilles de porc et animation musicale à 22h.

Dimanche, apéritif à 11h30 et concours de pétanque à 15h30.

Lundi, déjeuner aux escargots à 12h..

2023-08-05 fin : 2023-08-07 . EUR.

Le bourg

Betbezer-d’Armagnac 40240 Landes Nouvelle-Aquitaine



In Betbezer, the Fête always takes place around a good table and in a musical atmosphere.

Saturday, ball-trap from 8am to 6pm. At 8pm, pork crisps and musical entertainment at 10pm.

Sunday, aperitif at 11:30am and pétanque competition at 3:30pm.

Monday, snail lunch at 12 noon.

En Betbezer, la fiesta se celebra siempre en torno a una buena mesa y en un ambiente musical.

El sábado, ball-trap de 8h a 18h. A las 20 h, patatas fritas de cerdo y animación musical a las 22 h.

Domingo, aperitivo a las 11.30 h y concurso de petanca a las 15.30 h.

Lunes, almuerzo de caracoles a las 12h.

In Betbezer findet das Fest immer bei gutem Essen und musikalischer Unterhaltung statt.

Samstag: Ball-Trap von 8 bis 18 Uhr. Um 20 Uhr: Schweinefleisch-Crustilles-Essen und um 22 Uhr musikalische Unterhaltung.

Sonntag, Aperitif um 11:30 Uhr und Boule-Wettbewerb um 15:30 Uhr.

Montag: Mittagessen mit Schnecken um 12 Uhr.

Mise à jour le 2023-07-19 par OT Landes d’Armagnac