Loto Le bourg Besson, 11 novembre 2023, Besson.

Besson,Allier

Organisé par AS Nord Vignoble. Lots jusqu’à 18000 euros de lots, bons d’achats jusqu’à 300 euros, jambon, rosettes, viandes, produits locaux,… Restauration sur place..

2023-11-11 18:00:00 fin : 2023-11-11 . .

Le bourg Salle des fêtes

Besson 03210 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Organized by AS Nord Vignoble. Prizes up to 18,000 euros, vouchers up to 300 euros, ham, rosettes, meats, local produce, etc. Catering on site.

Organizado por AS Nord Vignoble. Premios de hasta 18.000 euros, vales de hasta 300 euros, jamón, rosetas, carne, productos locales, etc. Catering in situ.

Organisiert von AS Nord Vignoble. Gewinne bis zu 18000 Euro, Einkaufsgutscheine bis zu 300 Euro, Schinken, Rosetten, Fleisch, lokale Produkte, … Verpflegung vor Ort.

Mise à jour le 2023-10-27 par Office du tourisme de Moulins & sa région