Randonnée pédestre, trail et VTT à Benayes Le bourg Benayes, 10 août 2024, Benayes.

Benayes,Corrèze

Randonnée pédestre, trail et VTT organisée dans le cadre de la fête annuelle de Benayes.

Parcours de 12 ou 25 km.

Gratuite et ouverte à tous..

2024-08-10 fin : 2024-08-10 . EUR.

Le bourg Pré de la fête

Benayes 19510 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Hiking, trail and mountain biking organized as part of Benayes’ annual festival.

Routes of 12 or 25 km.

Free and open to all.

Marcha a pie, trail y bicicleta de montaña organizada en el marco de la fiesta anual de Benayes.

Rutas de 12 o 25 km.

Gratuito y abierto a todos.

Wanderung, Trail und Mountainbike, die im Rahmen des jährlichen Festes von Benayes organisiert wird.

Strecken von 12 oder 25 km.

Kostenlos und offen für alle.

