Randonnée pédestre, trail et VTT à Benayes Le bourg Benayes, 12 août 2023, Benayes.

Benayes,Corrèze

Randonnée pédestre, trail et VTT organisée dans le cadre de la fête annuelle de Benayes.

Parcours de 10 ou 25 km.

Gratuite et ouverte à tous.

Possibilité de location de VTT électriques avec Roue Léo Vert sur réservation 06 65 08 57 08

Repas en soirée sur réservation au 06 19 49 21 50 ou 06 70 34 10 25.

2023-08-12 fin : 2023-08-12 . EUR.

Le bourg Pré de la fête

Benayes 19510 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Hiking, trail and mountain biking organized as part of Benayes’ annual festival.

Routes of 10 or 25 km.

Free and open to all.

Electric mountain bikes available for hire with Roue Léo Vert on reservation 06 65 08 57 08

Evening meal on reservation 06 19 49 21 50 or 06 70 34 10 25

Marcha a pie, trail y bicicleta de montaña organizada en el marco de la fiesta anual de Benayes.

Rutas de 10 o 25 km.

Gratuito y abierto a todos.

Posibilidad de alquilar bicicletas de montaña eléctricas en Roue Léo Vert previa reserva 06 65 08 57 08

Cena previa reserva 06 19 49 21 50 o 06 70 34 10 25

Wanderung, Trail und Mountainbike, die im Rahmen des jährlichen Festes von Benayes organisiert wird.

Strecken von 10 oder 25 km.

Kostenlos und für alle offen.

Möglichkeit zum Verleih von E-Mountainbikes bei Roue Léo Vert nach Reservierung 06 65 08 57 08

Essen am Abend mit Reservierung unter 06 19 49 21 50 oder 06 70 34 10 25

