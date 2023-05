Balade à la Tombée du Jour à Belfort du Quercy Le bourg, 4 juillet 2023, Belfort-du-Quercy.

Belfort-du-Quercy,Lot

Rdv à partir de 17h30 à la salle des fêtes.

Balade de 2h30 (environ 8km) sur parcours fléché avec pause rafraîchissante à mi-parcours

Buffet campagnard à partir de 21h (pensez à amener vos assiettes, verres et couverts)

En cas de mauvais temps la balade serait annulée avec maintien du buffet campagnard à 19h30.

Inscription obligatoire 06 85 80 91 58.

2023-07-04 à 17:30:00 ; fin : 2023-07-04 . 8 EUR.

Le bourg Salle des fêtes

Belfort-du-Quercy 46230 Lot Occitanie



Meeting point from 5:30 pm at the village hall.

2h30 walk (about 8km) on a signposted route with a refreshment break halfway through

Country buffet from 9pm (bring your plates, glasses and cutlery)

In case of bad weather, the walk will be cancelled with the country buffet at 7:30 pm.

Registration required 06 85 80 91 58

Punto de encuentro a partir de las 17.30 h en el salón del pueblo.

Caminata de 2,5 horas (unos 8 km) por una ruta señalizada con un avituallamiento a mitad de camino

Buffet campestre a partir de las 21.00 h (no olvide traer platos, vasos y cubiertos)

En caso de mal tiempo, el paseo se cancelará, pero el buffet campestre se celebrará a las 19.30 h.

Inscripción obligatoria 06 85 80 91 58

Treffpunkt ab 17:30 Uhr an der Festhalle.

2,5-stündige Wanderung (ca. 8 km) auf beschilderter Strecke mit Erfrischungspause auf halber Strecke

Ab 21 Uhr Buffet campagnard (denken Sie daran, Teller, Gläser und Besteck mitzubringen)

Bei schlechtem Wetter wird die Wanderung abgesagt, das Buffet um 19:30 Uhr bleibt jedoch bestehen.

Anmeldung erforderlich 06 85 80 91 58

Mise à jour le 2023-05-21 par OT CVL Lalbenque – Limogne