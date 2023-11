Marché de Noël Le bourg Beaulon, 2 décembre 2023, Beaulon.

Beaulon,Allier

Restauration, buvette, dégustation d’huitres et de marrons chauds.

Producteurs, créateurs, artisans.

Tours de calèche gratuits.

Père Noël à partir de 15h30.

Animations diverses..

2023-12-02 10:00:00 fin : 2023-12-02 18:00:00. .

Le bourg Marché couvert

Beaulon 03230 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Catering, refreshments, oyster and chestnut tasting.

Producers, creators, craftsmen.

Free horse-drawn carriage rides.

Santa Claus from 3.30pm.

Various entertainments.

Catering, refrescos, degustación de ostras y castañas.

Productores, diseñadores, artesanos.

Paseos gratuitos en coche de caballos.

Papá Noel a partir de las 15.30 h.

Diversas animaciones.

Restauration, Erfrischungsstände, Verkostung von Austern und heißen Maronen.

Produzenten, Designer, Handwerker.

Kostenlose Fahrten mit der Pferdekutsche.

Weihnachtsmann ab 15.30 Uhr.

Verschiedene Animationen.

Mise à jour le 2023-11-03 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire