Soirée dansante cochon grillé Le bourg Beaulieu, 14 octobre 2023, Beaulieu.

Beaulieu,Orne

Le Club de pétanque de Beaulieu vous propose une soirée cochon grillé avec DJ. Sur réservation.

2023-10-14 20:00:00

Le bourg Salle des fêtes

Beaulieu 61190 Orne Normandie



The Beaulieu Petanque Club invites you to an evening of grilled pork with DJ. Reservations required

El Club de Petanca Beaulieu le invita a una velada de cerdo a la parrilla con DJ. Con reserva previa

Der Pétanque-Club von Beaulieu bietet Ihnen einen Abend mit gegrilltem Schwein und DJ. Auf Reservierung

Mise à jour le 2023-09-26 par Normandie Tourisme / Orne Tourisme