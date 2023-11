Marché de Noël Le bourg Bazoches-sur-Hoëne, 8 décembre 2023, Bazoches-sur-Hoëne.

Bazoches-sur-Hoëne,Orne

Marché de Noël organisé par l’association des Parents d’élèves.

Marché de producteurs et d’artisans locaux, animations : contes, chorale des enfants de l’école, maquillage, photos avec le Père Noël, fanfare du Mêle-sur-Sarthe, présence d’un magicien. Buvette, foodtruck..

Le bourg

Bazoches-sur-Hoëne 61560 Orne Normandie



Christmas market organized by the Parents’ Association.

Market featuring local producers and craftspeople, storytelling, school children’s choir, face painting, photos with Santa Claus, Le Mêle-sur-Sarthe brass band, magician. Refreshment bar, foodtruck.

Mercado de Navidad organizado por la Asociación de Padres de Alumnos.

Mercado de productores y artesanos locales, cuentacuentos, coro de escolares, pintacaras, fotos con Papá Noel, banda de música de Le Mêle-sur-Sarthe, mago. Bar, foodtruck.

Weihnachtsmarkt, organisiert von der Elternvereinigung (Association des Parents d’élèves).

Markt mit lokalen Erzeugern und Kunsthandwerkern, Animationen: Märchen, Chor der Schulkinder, Schminken, Fotos mit dem Weihnachtsmann, Blaskapelle aus Le Mêle-sur-Sarthe, Zauberer. Getränkestand, Foodtruck.

