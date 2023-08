Journées Européennes du Patrimoine – Bazoches-sur-Hoëne Le bourg Bazoches-sur-Hoëne, 16 septembre 2023, Bazoches-sur-Hoëne.

Bazoches-sur-Hoëne,Orne

Journées Européennes du Patrimoine sur la commune de Bazoches-sur-Hoëne :

– visite libre de l’église Saint-Pierre samedi 16 et dimanche 17 septembre de 14h à 18h.

– visite libre de l’église Saint-Hilaire de Courtoulin samedi 16 et dimanche 17 septembre de 14h à 18h.

– visite libre des Jardins de la Mairie samedi 16 et dimanche 17 septembre de 14h à 18h..

Le bourg

Bazoches-sur-Hoëne 61560 Orne Normandie



European Heritage Days in Bazoches-sur-Hoëne :

– open house at Saint-Pierre church on Saturday September 16 and Sunday September 17, from 2pm to 6pm.

– open house at Saint-Hilaire de Courtoulin church, Saturday September 16 and Sunday September 17, 2 – 6 pm.

– free tour of the Jardins de la Mairie, Saturday September 16 and Sunday September 17, 2pm to 6pm.

Jornadas Europeas del Patrimonio en Bazoches-sur-Hoëne :

– visita gratuita de la iglesia Saint-Pierre el sábado 16 y el domingo 17 de septiembre de 14:00 a 18:00 horas.

– visita libre a la iglesia de Saint-Hilaire de Courtoulin el sábado 16 y el domingo 17 de septiembre de 14:00 a 18:00.

– visita autoguiada a los Jardines de la Mairie, sábado 16 y domingo 17 de septiembre de 14:00 a 18:00 h.

Europäische Tage des Kulturerbes in der Gemeinde Bazoches-sur-Hoëne :

– freie Besichtigung der Kirche Saint-Pierre am Samstag, den 16. und Sonntag, den 17. September von 14:00 bis 18:00 Uhr.

– freie Besichtigung der Kirche Saint-Hilaire de Courtoulin Samstag, 16. und Sonntag, 17. September von 14:00 bis 18:00 Uhr.

– freie Besichtigung der Jardins de la Mairie (Rathausgärten) am Samstag, den 16. und Sonntag, den 17. September von 14:00 bis 18:00 Uhr.

