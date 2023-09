2e Trail Dordogne-Périgord Le Bourg Bayac, 22 octobre 2023, Bayac.

Bayac,Dordogne

Venez nombreux participer à la 2e édition du Trail Dordogne Périgord à Bayac.

Distance Trails :

– 20km (370D) : Départ à 10h – 13€

– 10km (180D) : Départ à 10h – 8€

Randonnée : 10km (190D) : Départ 10h15 – 5€

Courses des tout-petits et enfants de 0.5 à 1km : Départ 9h20

Retrait des dossards à 8h30 et 9h30.

Restauration du midi par des Food trucks. 1 Boisson ‘Bière’ offerte aux participants.

Récompenses aux vainqueur-euses..

2023-10-22 fin : 2023-10-22 . .

Le Bourg

Bayac 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Come and take part in the 2nd Trail Dordogne Périgord in Bayac.

Distance Trails :

– 20km (370D): Start at 10am – 13?

– 10km (180D): Start at 10am – 8?

Hiking: 10km (190D): Starts at 10:15am – 5?

Toddlers’ and children’s races from 0.5 to 1km: Start at 9:20 a.m

Bib number collection at 8.30am and 9.30am.

Food trucks for lunch. 1 ‘Beer’ drink offered to participants.

Awards for winners.

Ven a participar en el 2º Trail Dordogne Périgord en Bayac.

Distancia Senderos :

– 20km (370D): Salida a las 10h – 13?

– 10km (180D): Salida a las 10h – 8?

Senderismo: 10km (190D): Inicio a las 10h15 – 5?

Carreras infantiles de 0,5 a 1 km: Salida a las 9.20 h

Recogida de dorsales a las 8h30 y 9h30.

Camiones de comida para el almuerzo. 1 bebida « Cerveza » ofrecida a los participantes.

Premios para los ganadores.

Kommen Sie zahlreich und nehmen Sie an der 2. Ausgabe des Trail Dordogne Périgord in Bayac teil.

Streckenlänge der Trails :

– 20km (370D): Start um 10 Uhr – 13?

– 10km (180D) : Start um 10 Uhr – 8?

Wanderung : 10km (190D) : Start um 10:15 Uhr – 5?

Kleinkinder- und Kinderläufe von 0,5 bis 1km: Start 9:20 Uhr

Abholung der Startnummern um 8:30 und 9:30 Uhr.

Mittagsverpflegung durch Foodtrucks. 1 Getränk ‘Bier’ als Geschenk für die Teilnehmer.

Belohnungen für die Gewinner/innen.

Mise à jour le 2023-09-19 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides