Trail d’Autoire Le Bourg Autoire, 1 octobre 2023, Autoire.

Autoire,Lot

C’est au cœur du cirque d’Autoire que vous aurez le plaisir de courir un trail exceptionnel

Venez nombreux pour découvrir ou redécouvrir ce village au cœur des plus belles falaises du Lot.

2023-10-01 fin : 2023-10-01 . 5 EUR.

Le Bourg le Bourg

Autoire 46400 Lot Occitanie



In the heart of the Autoire cirque, you will have the pleasure of running an exceptional trail

Come one, come all to discover or rediscover this village at the heart of the most beautiful cliffs in the Lot

En el corazón del circo de la Autoire, tendrá el placer de recorrer un sendero excepcional

Venga uno, vengan todos a descubrir o redescubrir este pueblo en el corazón de los acantilados más bellos del Lot

Im Herzen des Cirque d’Autoire werden Sie das Vergnügen haben, einen außergewöhnlichen Trail zu laufen

Kommen Sie zahlreich, um dieses Dorf im Herzen der schönsten Klippen des Lot zu entdecken oder wiederzuentdecken

