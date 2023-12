Le Marché dominical des Lavoirs à Aujols le bourg Aujols Catégories d’Évènement: Aujols

Aujols Lot

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-11 08:30:00

fin : 2024-08-11 13:00:00 Marché de légumes de la ferme, confitures, bijoux, plats asiatiques, poulets rôtis, petite épicerie avec gâteaux secs, céréales, spécialités régionales (vin, pâté, foie gras…) 5 à 10 exposants..

L’AC&L assure l’ouverture du cabanon au bord du Lac, café, boisson, pain, viennoiserie, et à La Petite Épicerie, biscuits, fruits, vins, conserves, safran… EUR.

le bourg

Aujols 46090 Lot Occitanie

