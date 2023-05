Le Marché dominical des Lavoirs à Aujols le bourg, 2 juillet 2023, Aujols.

Aujols,Lot

Marché de légumes de la ferme, confitures, bijoux, plats asiatiques, poulets rôtis, petite épicerie avec gâteaux secs, céréales, spécialités régionales (vin, pâté, foie gras…).

2023-07-02 à 08:30:00 ; fin : 2023-07-02 12:00:00. EUR.

le bourg

Aujols 46090 Lot Occitanie



Market of vegetables from the farm, jams, jewelry, Asian dishes, roasted chicken, small grocery store with dry cakes, cereals, regional specialties (wine, pâté, foie gras…)

Mercado con verduras de la granja, mermeladas, bisutería, platos asiáticos, pollo asado, pequeña tienda de comestibles con galletas, cereales, especialidades regionales (vino, paté, foie gras…)

Markt mit Gemüse vom Bauernhof, Marmeladen, Schmuck, asiatischen Gerichten, Brathähnchen, kleinem Lebensmittelgeschäft mit Keksen, Getreide, regionalen Spezialitäten (Wein, Pastete, Foie Gras…)

Mise à jour le 2023-05-23 par OT CVL Lalbenque – Limogne