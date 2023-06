Fest’Aujols : Fête d’Aujols Le Bourg Aujols, 24 juin 2023, Aujols.

Aujols,Lot

Préparez vos plus beaux sourires et vos plus belles chorégraphies pour venir vous déhancher aux sons de toutes les musiques festives du week-end du 24 et 25 juin 2023 !.

2023-06-24 à ; fin : 2023-06-25 . 8 EUR.

Le Bourg

Aujols 46090 Lot Occitanie



Get your best smiles and choreography ready to sway to the sounds of all the festive music on the weekend of June 24 and 25, 2023!

Pon tus mejores sonrisas y tu mejor coreografía y ven a contonearte al son de toda la música festiva el fin de semana del 24 y 25 de junio de 2023

Bereiten Sie Ihr schönstes Lächeln und Ihre schönsten Choreographien vor, um am Wochenende des 24. und 25. Juni 2023 zu den Klängen aller festlichen Musikrichtungen die Hüften zu schwingen!

Mise à jour le 2023-06-09 par OT CVL Lalbenque – Limogne