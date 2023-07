Fête annuelle d’Augne Le bourg Augne, 29 juillet 2023, Augne.

Augne,Haute-Vienne

Fête annuelle d’Augne. Au programme : samedi à 13h30 : pétanque sur inscription. Restauration et buvette sur place. A 20H30 : spectacle « cabaret Cindy Placuzzi ». Structure gonflable pour enfants et jeux divers. Dimanche : à 12h repas champêtre avec animation sur réservation au 05 55 69 77 05..

2023-07-29 fin : 2023-07-30

Le bourg

Augne 87120 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Augne’s annual festival. Program: Saturday at 1:30 pm: pétanque (registration required). Catering and refreshments on site. At 8:30 pm: « Cindy Placuzzi » cabaret show. Inflatable structure for children and various games. Sunday: at 12pm: country-style meal with entertainment. Reservations on 05 55 69 77 05.

Fiesta anual de Augne. Programa: sábado a las 13.30 h: petanca (inscripción obligatoria). Catering y refrescos in situ. A las 20.30 h: espectáculo de cabaret « Cindy Placuzzi ». Estructura hinchable para niños y juegos diversos. Domingo: a las 12.00 h, comida campestre con espectáculo, previa reserva en el 05 55 69 77 05.

Jährliches Fest in Augne. Programm: Samstag um 13:30 Uhr: Pétanque (Boulespiel) auf Anmeldung. Essen und Trinken vor Ort. Um 20.30 Uhr: Vorstellung « Kabarett Cindy Placuzzi ». Hüpfburg für Kinder und verschiedene Spiele. Sonntag: um 12 Uhr ländliches Essen mit Animation (Reservierung unter 05 55 69 77 05).

