Journée jeux de société Le Bourg Audrix, 26 novembre 2023, Audrix.

Audrix,Dordogne

Jeux de société pour les petits et grands ! (A partir de 3 ans). Petite restauration sur place..

2023-11-26 fin : 2023-11-26 17:00:00. EUR.

Le Bourg Salle des fêtes

Audrix 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Board games for young and old! (From 3 years). Snacks on site.

Juegos de mesa para grandes y pequeños (A partir de 3 años). Refrescos ligeros in situ.

Gesellschaftsspiele für Groß und Klein! (Ab 3 Jahren). Kleine Speisen und Getränke vor Ort.

