Vide-greniers Le Bourg Aubazines, 16 juillet 2023, Aubazines.

Aubazines,Corrèze

Le Comité des fêtes organise un vide-greniers. Inscription obligatoire pour les participants. Possibilité de restauration sur place..

2023-07-16 fin : 2023-07-16 18:00:00. EUR.

Le Bourg

Aubazines 19190 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



The Comité des fêtes is organizing a garage sale. Registration required for participants. Possibility of restoration on the spot.

El Comité des fêtes organiza una venta de garaje. Los participantes deberán inscribirse. Servicio de catering in situ.

Das Festkomitee organisiert einen Flohmarkt. Anmeldung für die Teilnehmer erforderlich. Verpflegungsmöglichkeit vor Ort.

Mise à jour le 2023-06-26 par Corrèze Tourisme