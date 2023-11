Marché de Noël Le bourg Athis-Val de Rouvre, 15 décembre 2023, Athis-Val de Rouvre.

Athis-Val de Rouvre,Orne

Marché de producteurs et présence du père Noël.

Vente de crêpes et vin chaud par l’APE..

2023-12-15 16:00:00 fin : 2023-12-15 20:00:00. .

Le bourg Ségrie-Fontaine

Athis-Val de Rouvre 61100 Orne Normandie



Farmers’ market and Santa Claus.

Sale of crêpes and mulled wine by the APE.

Mercado agrícola y Papá Noel.

Venta de crepes y vino caliente a cargo de la APE.

Bauernmarkt und Anwesenheit des Weihnachtsmanns.

Verkauf von Crêpes und Glühwein durch die EV.

Mise à jour le 2023-11-20 par Flers agglo