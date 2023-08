Journées du Patrimoine visite à Assier le bourg Assier, 16 septembre 2023, Assier.

Assier,Lot

Visite libre du château pour les journées du patrimoine !

Un exemple d’architecture de la première Renaissance. Galiot de Genouillac, chef des armées de François 1er et vainqueur de la bataille de Marignan en 1515, édifie en Quercy un château selon les standards de l’architecture Renaissance qui se déploie alors dans le Val de Loire.

Sans oublier :

Visite libre de l’église Saint-Pierre.

Projection en plein air du film Le chêne

Course caritative Nature et Patrimoine suivie d’animations

Portes ouvertes de l’entreprise France Noyer, labellisée Entreprise du patrimoine vivant !.

2023-09-16 10:00:00 fin : 2023-09-16 12:30:00. EUR.

le bourg

Assier 46320 Lot Occitanie



Free admission to the château for Heritage Days!

An example of early Renaissance architecture. Galiot de Genouillac, leader of the armies of François 1er and winner of the battle of Marignan in 1515, built a château in Quercy according to the standards of Renaissance architecture then being deployed in the Loire Valley.

And don’t forget

Free visit of Saint-Pierre church.

Open-air screening of the film Le chêne

Nature et Patrimoine charity race followed by entertainment

Open house at France Noyer, a living heritage company!

Entrada gratuita al castillo en las Jornadas del Patrimonio

Un ejemplo de arquitectura del Renacimiento temprano. Galiot de Genouillac, jefe de los ejércitos de Francisco I y vencedor de la batalla de Marignan en 1515, construyó en Quercy un castillo según los cánones de la arquitectura renacentista que se desarrollaba entonces en el valle del Loira.

Y no olvide

Visita libre de la iglesia Saint-Pierre.

Proyección al aire libre de la película Le chêne

Carrera benéfica Nature et Patrimoine seguida de animación

Puertas abiertas en la empresa France Noyer, galardonada con el sello Entreprise du Patrimoine Vivant (Empresa del Patrimonio Vivo)

Freie Besichtigung des Schlosses an den Tagen des Kulturerbes!

Ein Beispiel für die Architektur der Frührenaissance. Galiot de Genouillac, Heerführer von Franz I. und Sieger der Schlacht von Marignano im Jahr 1515, errichtete in Quercy ein Schloss nach den Standards der Renaissance-Architektur, die sich damals im Loiretal ausbreitete.

Und nicht zu vergessen:

Freie Besichtigung der Kirche Saint-Pierre.

Vorführung des Films Le chêne (Die Eiche) unter freiem Himmel

Wohltätigkeitslauf « Nature et Patrimoine » mit anschließendem Unterhaltungsprogramm

Tag der offenen Tür des Unternehmens France Noyer, das das Gütesiegel « Entreprise du patrimoine vivant » (Unternehmen des lebendigen Kulturerbes) trägt!

Mise à jour le 2023-08-26 par Pnr des Causses du Quercy