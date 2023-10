Une Marche d’automne Le bourg Arpheuilles-Saint-Priest, 14 octobre 2023, Arpheuilles-Saint-Priest.

Arpheuilles-Saint-Priest,Allier

2 circuits :

– 7 km : départ libre entre 14h et 16h / inscription 3€

– 12.5 km : départ libre entre 14h et 15h / inscription 5€

Inscription sur place

1€ reversé à chaque inscription à Entraide Cancer du Sein.

2023-10-14 fin : 2023-10-14 . .

Le bourg Maison de village

Arpheuilles-Saint-Priest 03420 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



2 circuits :

– 7 km: free start between 14h and 16h / registration 3?

– 12.5 km : free start between 14h and 15h / registration 5?

On-site registration

1? donated to Entraide Cancer du Sein for each registration

2 circuitos :

– 7 km: salida libre entre las 14h y las 16h / inscripción 3?

– 12,5 km: salida libre entre las 14:00 y las 15:00 / inscripción 5?

Inscripción in situ

1? donado a Entraide Cancer du Sein por cada inscripción

2 Strecken :

– 7 km: freier Start zwischen 14 und 16 Uhr / Anmeldung 3?

– 12,5 km: freier Start zwischen 14 und 15 Uhr / Anmeldung 5?

Anmeldung vor Ort

1? pro Anmeldung an Entraide Cancer du Brust gespendet

Mise à jour le 2023-10-09 par OTI Vallée du Coeur de France