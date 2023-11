Marché de Noël artisanal et vide-jouets Le bourg Argenton, 10 décembre 2023, Argenton.

Argenton,Lot-et-Garonne

Marché de Noël artisanal et vide jouets

2€/m

Inscription : 06 98 47 29 66

14h30 : goûter et animation de Noël

Salle des fêtes d’Argenton, chauffée

Organisé par le comité des fêtes d’Argenton.

2023-12-10 fin : 2023-12-10 18:00:00. .

Le bourg Salle des fêtes

Argenton 47250 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Christmas craft market and toy sale

2?/m

Registration: 06 98 47 29 66

2:30 pm: Christmas snack and entertainment

Argenton village hall, heated

Organized by the Comité des fêtes d’Argenton

Mercado navideño de artesanía y venta de juguetes

2?/m

Inscripción: 06 98 47 29 66

14.30 h: Merienda de Navidad y animación

Sala del pueblo de Argenton, climatizada

Organización: Comité de fiestas de Argenton

Kunsthandwerklicher Weihnachtsmarkt und Spielzeugleerstand

2?/m

Anmeldung: 06 98 47 29 66

14:30 Uhr: Weihnachtlicher Imbiss und Unterhaltung

Festsaal von Argenton, beheizt

Organisiert vom Festkomitee von Argenton

Mise à jour le 2023-11-02 par OT Coteaux et Landes de Gascogne