Musicales Anzy – Concert symphonique
Anzy-le-Duc

Musicales Anzy – Concert symphonique
Eglise romane Le Bourg
Anzy-le-Duc
Saône-et-Loire
2023-08-19

2023-08-19 – 2023-08-19

Saône-et-Loire Anzy-le-Duc . 40 40 EUR Concert « Concert symphonique Haydn/Mozart » par l’ensemble orchestral de Dijon. Deux compositeurs emblématiques de l’âge d’or de la musique classique occidentale. A la jeunesse fougueuse et insouciante de Mozart répond la vivacité d’esprit et l’humour frondeur de Haydn.

Entre concerto et symphonies, une soirée placée sous le signe de la virtuosité et de l’allégresse ! Ouverture de la billetterie en avril. +33 3 85 25 39 06 Le Bourg Eglise romane Anzy-le-Duc

