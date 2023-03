Concert Les petits chanteurs à la croix de bois Le Bourg, 26 avril 2023, Anzy-le-Duc .

Le chœur des Petits Chanteurs à la Croix de Bois est heureux de vous présenter un concert à Anzy-Le-Duc au profit de Léonie.

Décrits comme des « ambassadeurs de la France » aux « voix cristallines », les Petits Chanteurs à la Croix de Bois comptent parmi les chœurs de garçons les plus accomplis au monde, renommés pour son ouverture et sa précision. Vivant en internat en Bourgogne, à Autun, les Petits Chanteurs suivent un cursus musique-étude en horaires aménagés.

Le programme met en lumière la mission d’Ambassadeur de la France et de la Paix des Petits Chanteurs à la Croix de Bois. Le chœur vous interprétera des grands classiques de la musique sacrée comme l’Ave Maria de Schubert, le O Magnum Mysterium de Victoria ou le Cantique de Jean-Racine de Fauré mais aussi des oeuvres plus actuelles et contemporaines tel que l’hymne à l’amour ou Emmenez-moi au bout de la terre.

Un spectacle familial et accessible à tous.

Plusieurs points de vente pour les billets : Tabac presse des Halles à Marcigny, Auberge du Prieuré à Anzy-Le-Duc et Proxi à Melay.

infos@pccb.fr +33 9 80 80 88 87

