Marché de Pâques Le Bourg Anzy-le-Duc Catégories d’Évènement: Anzy-le-Duc

Saône-et-Loire

Marché de Pâques Le Bourg, 2 avril 2023, Anzy-le-Duc . Marché de Pâques EUR Autour du Prieuré Le Bourg Anzy-le-Duc Saône-et-Loire Le Bourg Autour du Prieuré

2023-04-02 – 2023-04-02

Le Bourg Autour du Prieuré

Anzy-le-Duc

Saône-et-Loire . EUR Marché de Producteurs et d’Artisans d’Art. Ils seront une quarantaine de participants et vous proposeront quantité de bonnes choses comme les chocolats de l’Auberge du Prieuré, de jolies créations en bijoux, des aquarelles, des bougies, des savons etc. sbouteille.sb@gmail.com Le Bourg Autour du Prieuré Anzy-le-Duc

dernière mise à jour : 2023-03-15 par

Détails Catégories d’Évènement: Anzy-le-Duc, Saône-et-Loire Autres Lieu Anzy-le-Duc Adresse Anzy-le-Duc Saône-et-Loire Le Bourg Autour du Prieuré Ville Anzy-le-Duc Departement Saône-et-Loire Tarif EUR Lieu Ville Le Bourg Autour du Prieuré Anzy-le-Duc

Marché de Pâques Le Bourg 2023-04-02 was last modified: by Marché de Pâques Le Bourg Anzy-le-Duc 2 avril 2023 Autour du Prieuré Le Bourg Anzy-le-Duc Saône-et-Loire Le Bourg Anzy-le-Duc Saône-et-Loire

Anzy-le-Duc Saône-et-Loire