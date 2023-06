Concours amicaux de pétanque Le Bourg Anthé, 5 juillet 2023, Anthé.

Anthé,Lot-et-Garonne

Concours amicaux de pétanque à la mêlée organisés par l’Association Sports et Loisirs d’Anthé – Section pétanque.

Trois parties avec la même personne et tirage à la mêlée entre tireurs et pointeurs..

2023-07-05 fin : 2023-07-05 . .

Le Bourg

Anthé 47370 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Friendly pétanque scramble competition organized by the Association Sports et Loisirs d’Anthé – Section pétanque.

Three games with the same person and a draw between shooters and scorers.

Competición amistosa de petanca organizada por la Association Sports et Loisirs d’Anthé – sección Petanca.

Tres partidas con la misma persona y sorteo entre tiradores y anotadores.

Freundschaftswettbewerbe im Boulespiel « Pétanque à la mêlée », organisiert von der Association Sports et Loisirs d’Anthé – Section Pétanque.

Drei Spiele mit derselben Person und Auslosung im Nahkampf zwischen Schützen und Punktern.

