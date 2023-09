Fête des vendanges à Albas Le bourg Albas, 14 octobre 2023, Albas.

Albas,Lot

Le comité des fêtes d’Albas célèbre les vendanges avec vous. A cette occasion, toutes les cuves sont remplies et une journée riche en animations vous est préparée.

2023-10-14 14:00:00 fin : 2023-10-14 . 18 EUR.

Le bourg

Albas 46140 Lot Occitanie



The Comité des fêtes d’Albas celebrates the grape harvest with you. For this occasion, all the vats are filled and a day full of entertainment is prepared for you

El Comité de Fiestas de Albas celebra la vendimia contigo. Para esta ocasión, se llenan todas las cubas y se prepara para ti un día lleno de entretenimiento

Das Festkomitee von Albas feiert mit Ihnen die Weinlese. Zu diesem Anlass werden alle Bottiche gefüllt und ein Tag voller Animationen wird für Sie vorbereitet

Mise à jour le 2023-09-21 par OT CVL Vignoble