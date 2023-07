Balade secrète en Corrèze « De la voie Romaine aux Loups » Le Bourg Aix, 5 juillet 2023, Aix.

Aix,Corrèze

De la voie Romaine aux Loups

Aix fait partie du Parc Naturel du Plateau de Millevaches et se situe au cœur d’un territoire exceptionnel, à proximité de la chaîne des Puys et des Monts du Cantal. Ces massifs sont visibles depuis les sommets de la commune avec son point culminant à 858 m. Vous emprunterez la voie romaine traversant la commune et apprécierez la visite guidée du moulin de la Chassagnite avec sa particularité, la roue à augets restaurée il y a quelques années. Vous découvrirez alors des mécanismes ingénieux : la baratte à beurre du meunier, fonctionnant uniquement grâce à la force du moulin ou encore le blutoir, un tambour incliné en soie permettant de séparer la farine du son. Vous assisterez au retour, à la causerie sur le loup qui fut abattu dans les années 1880 par un agriculteur. Cet acte de bravoure fit l’objet d’une citation par Napoléon III.

2023-07-05 fin : 2023-07-05 . .

Le Bourg

Aix 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



From the Roman road to the wolves

Aix is part of the Parc Naturel du Plateau de Millevaches and lies at the heart of an exceptional area, close to the Chaîne des Puys and the Monts du Cantal. These massifs are visible from the commune’s peaks, which reach their highest point at 858 m. Follow the Roman road through the village and enjoy a guided tour of the Chassagnite mill, with its special feature, the bucket wheel, restored a few years ago. You’ll discover some ingenious mechanisms: the miller’s butter churn, powered solely by the mill, or the blutoir, an inclined silk drum used to separate flour from bran. On your return, you’ll be treated to a talk on the wolf that was shot by a farmer in the 1880s. This act of bravery was cited by Napoleon III

De la calzada romana a los lobos

Aix forma parte del Parc Naturel du Plateau de Millevaches y se encuentra en el corazón de una zona excepcional, cerca de la Chaîne des Puys y de los Montes del Cantal. Estas cordilleras se divisan desde los picos del pueblo, que alcanzan su punto más alto a 858 m. Siga la calzada romana que atraviesa el pueblo y disfrute de una visita guiada al molino de Chassagnite, con su particularidad, la rueda de cangilones, restaurada hace unos años. También descubrirá algunos mecanismos ingeniosos: la mantequera del molinero, accionada únicamente por el molino, y la cernidora, un tambor de seda inclinado utilizado para separar la harina del salvado. A la vuelta, escuchará una charla sobre el lobo al que disparó un granjero en la década de 1880. Este acto de valentía fue citado por Napoleón III

Von der Römerstraße zu den Wölfen

Aix ist Teil des Naturparks Plateau de Millevaches und befindet sich im Herzen eines außergewöhnlichen Gebiets in der Nähe der Puys-Kette und der Monts du Cantal. Diese Massive sind von den Gipfeln der Gemeinde mit ihrem höchsten Punkt auf 858 m zu sehen. Sie folgen der Römerstraße, die durch die Gemeinde führt, und genießen eine Führung durch die Mühle La Chassagnite mit ihrer Besonderheit, dem vor einigen Jahren restaurierten Trograd. Dann entdecken Sie geniale Mechanismen: das Butterfass des Müllers, das nur dank der Kraft der Mühle funktioniert, oder auch den Blutoir, eine geneigte Trommel aus Seide, mit der das Mehl von der Kleie getrennt werden kann. Auf dem Rückweg werden Sie an einem Vortrag über den Wolf teilnehmen, der in den 1880er Jahren von einem Landwirt erschossen wurde. Diese mutige Tat wurde von Napoleon III. mit einem Zitat gewürdigt

Mise à jour le 2023-06-30 par Office de Tourisme de Haute Corrèze