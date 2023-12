Spectacle « Les Bactérires » Le bourg Aillas, 9 décembre 2023 20:30, Aillas.

Aillas,Gironde

Loulouday est une journée caritative organisée chaque année à Aillas au mois d’août, où l’on peut se restaurer, profiter d’un concert et de nombreux jeux pour les enfants.

Cette année pour la -ème édition participer le matin à un parcours VTT et une randonnée pédestre. L’après-midi vous sont proposés une exposition de voitures anciennes, pétanque, jeux gonflables pour les petits et une chasse au trésor à15h. Dans la soirée deux concerts vous sont proposés.

Restauration sur place midi et soir sur réservation.

Grâce aux fonds récoltés cette journée-là, l’association pourra continuer de réaliser des projets pour améliorer le confort et le bien-être des enfants hospitalisés au CHU de Bordeaux..

2023-12-09 fin : 2023-12-09 22:00:00. .

Le bourg Salle des fêtes

Aillas 33124 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Loulouday is a charity day organized every year in Aillas in August, where you can eat, enjoy a concert and many games for children.

This year for the -th edition participate in the morning to a mountain bike course and a hike. In the afternoon, you will be offered an exhibition of old cars, petanque, inflatable games for children and a treasure hunt at 3pm. In the evening two concerts are proposed to you

Catering on site for lunch and dinner on reservation.

Thanks to the funds collected that day, the association will be able to continue to carry out projects to improve the comfort and well-being of children hospitalized at the Bordeaux University Hospital.

El Loulouday es una jornada benéfica que se organiza todos los años en Aillas, en agosto, y en la que se puede disfrutar de una comida, un concierto y muchos juegos para los niños.

Este año se celebra por segunda vez, con una ruta en bicicleta de montaña y una caminata por la mañana. Por la tarde, exposición de coches de época, petanca, juegos hinchables para los más pequeños y búsqueda del tesoro a las 15h. Por la noche, habrá dos conciertos.

Catering in situ para almuerzos y cenas previo acuerdo.

Gracias a los fondos recaudados ese día, la asociación podrá seguir llevando a cabo proyectos para mejorar la comodidad y el bienestar de los niños hospitalizados en el Hospital Universitario de Burdeos.

Loulouday ist ein Wohltätigkeitstag, der jedes Jahr im August in Aillas veranstaltet wird. Es gibt Essen, ein Konzert und viele Spiele für die Kinder.

Dieses Jahr findet zum zweiten Mal eine Mountainbike-Strecke und eine Wanderung am Vormittag statt. Am Nachmittag werden Ihnen eine Ausstellung von Oldtimern, Boule, aufblasbare Spiele für die Kleinen und eine Schatzsuche um 15 Uhr angeboten. Am Abend werden zwei Konzerte angeboten.

Verpflegung vor Ort (mittags und abends) auf Reservierung.

Dank der an diesem Tag gesammelten Gelder kann der Verein weiterhin Projekte durchführen, um den Komfort und das Wohlbefinden der Kinder im Krankenhaus des CHU Bordeaux zu verbessern.

