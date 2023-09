38è Foire aux miels d’Aiguilhe Le Bourg Aiguilhe, 1 octobre 2023, Aiguilhe.

Aiguilhe,Haute-Loire

« A la St Michel goûte ton Miel »

Du miel, du pain d’épices, de la gelée royale, de l’hydromel et autres produits à base de miel…et de la musique.

2023-10-01 07:00:00 fin : 2023-10-01 20:30:00. .

Le Bourg

Aiguilhe 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



« A la St Michel go taste your honey »

Honey, gingerbread, royal jelly, mead and other honey-based products…and music

« A la St Michel goûte ton Miel » (El día de San Miguel, saborea tu miel)

Miel, pan de especias, jalea real, hidromiel y otros productos a base de miel… ¡y música!

« A la St Michel goûte ton Miel » (Am St. Michaelstag probiere deinen Honig)

Honig, Lebkuchen, Gelee Royale, Met und andere Honigprodukte…und Musik

Mise à jour le 2023-09-19 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay