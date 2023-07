Visite guidée – Ahun – Le bourg Ahun, 11 juillet 2023, Ahun.

Ahun,Creuse

Que vous pensiez connaitre Ahun, un peu, beaucoup ou pas du tout, cette visite vous révèlera les dessous de cette bourgade à l’impressionnant passé. Du site gallo-romain aux ruelles médiévales en passant par les incontournables crypte et église, suivez son évolution avec notre guide.

Sur inscription uniquement. Adulte : 4.5 euros / Enfant : 1.50 euros..

2023-07-11 fin : 2023-07-11 16:30:00. EUR.

Le bourg

Ahun 23150 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Whether you think you know Ahun a little, a lot or not at all, this tour will reveal the secrets of this town with its impressive past. From the Gallo-Roman site to the medieval alleyways and the must-see crypt and church, follow its evolution with our guide.

Registration required. Adults: 4.5 euros / Children: 1.50 euros.

Tanto si cree conocer Ahun un poco, mucho o nada, esta visita le desvelará los secretos del impresionante pasado de la ciudad. Desde el yacimiento galo-romano hasta las callejuelas medievales, pasando por la cripta y la iglesia de visita obligada, siga su evolución con nuestro guía.

Inscripción obligatoria. Adultos: 4,5 euros / Niños: 1,50 euros.

Egal, ob Sie glauben, Ahun ein bisschen, viel oder gar nicht zu kennen, dieser Rundgang wird Ihnen die Hintergründe dieses Städtchens mit seiner beeindruckenden Vergangenheit offenbaren. Von der gallo-römischen Ausgrabungsstätte über die mittelalterlichen Gassen bis hin zu den unumgänglichen Krypten und der Kirche: Verfolgen Sie mit unserem Führer die Entwicklung der Stadt.

Nur mit Anmeldung. Erwachsene: 4,5 Euro / Kinder: 1,50 Euro.

Mise à jour le 2023-06-23 par Creuse Tourisme