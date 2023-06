Les Jouventissimes Portes-Ouvertes Le Bourg, 93 Illats, 14 octobre 2023, Illats.

Illats,Gironde

Au programme (en cours d’élaboration) :

– Bar à vins et Saujito (mojito façon Sauternes) ;

– Déjeuner avec Alexandra de Fenêtre Sur Quai (Cérons) avec une cuisine gourmande, bistronomique et végétarienne.

– Blond, DJ performera l’après-midi du samedi et du dimanche des sons Disco, funk, reggae.

– deux danseurs de l’Opéra national de Bordeaux, Hélène Bernadou et Guillaume Début, viendront jouer « Prélude à l’après-midi d’un Faune »..

2023-10-14 à ; fin : 2023-10-15 19:00:00. EUR.

Le Bourg, 93

Illats 33720 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Program (under development):

– Wine bar and Saujito (Sauternes-style mojito);

– Lunch with Alexandra from Fenêtre Sur Quai (Cérons) with gourmet, bistronomic and vegetarian cuisine.

– DJ Blond will perform disco, funk and reggae sounds on Saturday and Sunday afternoons.

– two dancers from the Opéra national de Bordeaux, Hélène Bernadou and Guillaume Début, will perform « Prélude à l’après-midi d’un Faune ».

Programa (en desarrollo):

– Bar de vinos y Saujito (mojito al estilo de Sauternes);

– Almuerzo con Alexandra, de Fenêtre Sur Quai (Cérons), con cocina gourmet, bistronómica y vegetariana.

– DJ Blond pinchará música disco, funk y reggae el sábado y el domingo por la tarde.

– dos bailarines de la Ópera Nacional de Burdeos, Hélène Bernadou y Guillaume Début, interpretarán « Prélude à l’après-midi d’un Faune ».

Auf dem Programm (in Vorbereitung) stehen:

– Weinbar und Saujito (Mojito nach Sauternes-Art) ;

– Mittagessen mit Alexandra vom Fenêtre Sur Quai (Cérons) mit einer Gourmet-, Bistronom- und vegetarischen Küche.

– Blond, DJ, wird am Samstag- und Sonntagnachmittag Disco, Funk und Reggae auflegen.

– zwei Tänzer der Opéra national de Bordeaux, Hélène Bernadou und Guillaume Début, werden « Prélude à l’après-midi d’un Faune » aufführen.

Mise à jour le 2023-06-26 par Gironde Tourisme