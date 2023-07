« T’es qui toi? Matière à spectacle » une itinérance artistique à Belvès de Castillon Le bourg 33350 BELVES DE CASTILLON Belvès-de-Castillon, 25 juillet 2023, Belvès-de-Castillon.

une Itinérance artistique à Belvès de Castillon

Rencontrez vos voisins ou des inconnus à travers des jeux brise-glace.

Découvrez des lectures d’albums jeunesse.

Participez à une performance théâtrale: rencontre avec un autre différent de moi autour des fables « le lion et le rat » et « le lion et le moucheron ».

Suivez la série « lettre d’une inconnue » : lecture de la nouvelle de S.Zweig mais pour connaître la suite il faudra revenir demain!

Echangez avec les artistes lors du bord de scène.

Le bourg 33350 BELVES DE CASTILLON BELVES DE CASTILLON Belvès-de-Castillon 33350 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

