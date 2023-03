Châteaux en fête – Saint-Germain-du-Salembre Le bourg – 15 route de St-Astier Saint-Germain-du-Salembre Saint-Germain-du-Salembre Catégories d’Évènement: Dordogne

Saint-Germain-du-Salembre

Châteaux en fête – Saint-Germain-du-Salembre Le bourg – 15 route de St-Astier, 13 avril 2023, Saint-Germain-du-Salembre Saint-Germain-du-Salembre. Châteaux en fête – Saint-Germain-du-Salembre Château de Saint-Germain-du-Salembre Le bourg – 15 route de St-Astier Saint-Germain-du-Salembre Dordogne Le bourg – 15 route de St-Astier Château de Saint-Germain-du-Salembre

2023-04-13 – 2023-04-15

Le bourg – 15 route de St-Astier Château de Saint-Germain-du-Salembre

Saint-Germain-du-Salembre

Dordogne Saint-Germain-du-Salembre . SCRAPBOOKING / CRÉACOLLAGE DE PHOTOS DU CHÂTEAU

JEUDI-VENDREDI-SAMEDI 13-14-15 et 20-21-22 AVRIL

Scrapbooking/créacollage de photos du château sur page-souvenir ou marque-page à emporter, par Emeline Royer, animatrice.

Matériel offert. Tarif plein 6€

Tarif réduit* 4€ *(sur justificatif) :- 18 ans, étudiant – 25 ans, chômeur, RSA, COS

Enfant accompagné dès 8/10 ans. De 3 à 6 personnes par séance.

Cette animation est prévue en extérieur avec possibilité de repli en intérieur.

Activité d’1h environ.

Réservation obligatoire par téléphone Château de St Germain 05 53 82 60 10 SCRAPBOOKING / CRÉACOLLAGE DE PHOTOS DU CHÂTEAU

JEUDI-VENDREDI-SAMEDI 13-14-15 et 20-21-22 AVRIL

Scrapbooking/créacollage de photos du château sur page-souvenir ou marque-page à emporter, par Emeline Royer, animatrice.

Matériel offert. Tarif plein 6€

Tarif réduit* 4€ *(sur justificatif) :- 18 ans, étudiant – 25 ans, chômeur, RSA, COS

Enfant accompagné dès 8/10 ans. De 3 à 6 personnes par séance.

Cette animation est prévue en extérieur avec possibilité de repli en intérieur.

Activité d’1h environ.

Réservation obligatoire par téléphone Château de St Germain 05 53 82 60 10 +33 5 53 82 60 10 Château de Saint-Germain-du-Salembre E Royer

Le bourg – 15 route de St-Astier Château de Saint-Germain-du-Salembre Saint-Germain-du-Salembre

dernière mise à jour : 2023-03-22 par

Détails Catégories d’Évènement: Dordogne, Saint-Germain-du-Salembre Autres Lieu Saint-Germain-du-Salembre Adresse Saint-Germain-du-Salembre Dordogne Le bourg - 15 route de St-Astier Château de Saint-Germain-du-Salembre Ville Saint-Germain-du-Salembre Saint-Germain-du-Salembre Departement Dordogne Tarif Lieu Ville Le bourg - 15 route de St-Astier Château de Saint-Germain-du-Salembre Saint-Germain-du-Salembre

Saint-Germain-du-Salembre Saint-Germain-du-Salembre Saint-Germain-du-Salembre Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-germain-du-salembre saint-germain-du-salembre/

Châteaux en fête – Saint-Germain-du-Salembre Le bourg – 15 route de St-Astier 2023-04-13 was last modified: by Châteaux en fête – Saint-Germain-du-Salembre Le bourg – 15 route de St-Astier Saint-Germain-du-Salembre 13 avril 2023 Château de Saint-Germain-du-Salembre Le bourg - 15 route de St-Astier Saint-Germain-du-Salembre Dordogne Dordogne Le bourg - 15 route de St-Astier Saint-Germain-du-Salembre Saint-Germain-du-Salembre

Saint-Germain-du-Salembre Saint-Germain-du-Salembre Dordogne