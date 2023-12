Soirée Gatsby au Bourbon pour le 31 décembre Le Bourbon Bordeaux Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Cette année encore, pour la deuxième édition de cet évènement d'exception, des invités remarquables y seront conviés et vous seront dévoilés tout au long du mois de décembre.

Le 31 décembre, préparez vous pour un aller simple vers les années 20, les années folles !

Pour la première partie de la soirée, notre chef à pris soin de préparer son meilleur menu que vous découvrirez quelques jours avant l’ouverture des festivités. Ensuite, le dancefloor sera tout à vous avec au programme : musique, animations et dj set.

Pour la première partie de la soirée, notre chef à pris soin de préparer son meilleur menu que vous découvrirez quelques jours avant l'ouverture des festivités. Ensuite, le dancefloor sera tout à vous avec au programme : musique, animations et dj set.

Toutes les informations sur la page de l'événement.

Le Bourbon Bordeaux
62 rue Bourbon
33000 Bordeaux

