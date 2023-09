Exposition temporaire Eunice Green x Le Bourbon Bordeaux Le Bourbon Bordeaux Bordeaux, 20 septembre 2023, Bordeaux.

Exposition temporaire Eunice Green x Le Bourbon Bordeaux 20 septembre – 29 octobre Le Bourbon Bordeaux Réservation conseillée. Formules groupes sur demande.

Explorez l’esprit audacieux d’Eunice Green !

Restaurant, Bar à cocktails et le Bourbon Club, un seul lieu pour bien manger, bien boire, et bien danser. Le Bourbon conjugue gastronomie, fête et artistique.

Dans notre établissement vous aurez aussi l’occasion de découvrir les œuvres de jeunes talents grâce à notre exposition temporaire.

En septembre nous sommes heureux d’exposer les créations d’Eunice Green.

Toujours en quête d’aventure et de nouvelles expériences, Eunice fuit la monotonie et l’ennui. Rendez-vous le 20 septembre au Bourbon, où elle dévoilera son art sur vinyles et skateboard !

De l’afterwork festif au Club, de 19h30 à 4h00… et même plus, du repas assis au cocktail dinatoire, votre soirée se déroulera à votre rythme et sans déplacement.

Soyez un Client Privilège en précisant « Air » dans votre réservation. Nous vous offrons une coupe de champagne à votre arrivée !

Le Bourbon Bordeaux 62 rue Bourbon 33000 Bordeaux

