Show Burlesque au Bourbon Bordeaux 14 et 15 septembre Le Bourbon Bordeaux Réservation conseillée. Formules groupes sur demande.

Laissez-vous séduire le temps d’une soirée par Lempicka Shy et Anna Myskira qui nous dévoileront un show burlesque rempli de charme, de grâce et d’audace.

N’attendez plus pour réserver votre place !

Le Bourbon Bordeaux

62 rue du Bourbon

Réservation sur notre site > https://www.lebourbon-bordeaux.fr/

Soyez un Client Privilège en précisant « Air » dans votre réservation. Nous vous offrons une coupe de champagne à votre arrivée !

