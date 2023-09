Septembre au Bourbon Bordeaux : tout un programme ! Le Bourbon Bordeaux Bordeaux, 13 septembre 2023, Bordeaux.

Septembre au Bourbon Bordeaux : tout un programme ! 13 septembre – 1 octobre Le Bourbon Bordeaux Réservation conseillée. Formules groupes sur demande.

La programmation du mois est sortie et voici les grandes dates à retenir pour le mois de Septembre !

À vos agendas

SAMEDI 14 SEPTEMBRE – SHOW BURLESQUE

MERCREDI 20 SEPTEMBRE – VERNISSAGE : EUNICE

JEUDI 21 SEPTEMBRE – SOIRÉE GLAMOUR

VENDREDI 22 SEPTEMBRE – SOIRÉE HIP HOP

JEUDI 28 SEPTEMBRE – PAPAYA TROPICAL LIVE

VENDREDI 29 SEPTEMBRE – SOIRÉE FULL MOON

Bourbon Restaurant I 19h30 – 00h00

Carte créative saisonnière élaborée par notre chef Anthony. Plats à partager. Large sélection de vins.

Bar à cocktails, sélection de champagnes, bières locales et spiritueux.

Clubbing à partir de minuit pour s’ambiancer jusqu’au bout de la nuit. Entrée gratuite avant minuit

12€ avec une conso

Table /carré VIP à partir de 250€

Infos pratiques

Le Bourbon Bordeaux

62 rue du Bourbon

Ouvert du mercredi au samedi

Réservation Restaurant & Club sur notre site : https://www.lebourbon-bordeaux.fr/

Devenez un Client Privilège en mentionnant « Air » dans votre réservation. Nous vous offrons une coupe de champagne à votre arrivée !

Le Bourbon Bordeaux 62 rue Bourbon 33000 Bordeaux Bordeaux 33300 Chartrons Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « reservation@lebourbon-bordeaux.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://bookings.zenchef.com/results?rid=357723&pid=1001 »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 57 93 10 84 »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 25 04 56 26 »}] [{« link »: « https://www.lebourbon-bordeaux.fr/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-13T19:30:00+02:00 – 2023-09-13T23:59:00+02:00

2023-10-01T00:00:00+02:00 – 2023-10-01T06:00:00+02:00

spectacle show