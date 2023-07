Soirée Bulles au Bourbon Bordeaux Le Bourbon Bordeaux Bordeaux, 4 août 2023, Bordeaux.

Soirée Bulles au Bourbon Bordeaux 4 et 5 août Le Bourbon Bordeaux Réservation conseillée. Formules Groupes / Evénements d’entreprise / EVG-EVJF sur demande.

Le Bourbon va mettre des bulles dans votre vie !

Pour célébrer en beauté le début du mois on se retrouve pour un nouvel épisode de nos soirées Bulles pour le plus grand bonheur de nos clients.

Ambiance assurée par nos DJs.

N’hésitez plus et venez passer une soirée mémorable en notre compagnie. Nous sommes sûrs que vous ne serez pas déçus et que vous reviendrez nous voir pour de nouvelles aventures artistique et musicales tout au long du mois.

C’est Vendredi 4 août au Bourbon et l’entrée est gratuite.

Restauration à partir de 19h30. Plats à partager, formules pour les Groupes.

Découverte de nos cocktails et de notre sélection de vins sur les conseils de nos équipes. Clubbing jusqu’à 5h00

Devenez un Client Privilège en précisant « Air » dans votre réservation. Nous vous offrons une coupe de champagne à votre arrivée !

