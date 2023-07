Magicien en close up au Bourbon Bordeaux Le Bourbon Bordeaux Bordeaux, 8 juillet 2023, Bordeaux.

Magicien en close up au Bourbon Bordeaux Samedi 8 juillet, 20h30 Le Bourbon Bordeaux Réservation conseillée. Formules Groupes / Evénements d’entreprise / EVG-EVJF sur demande.

« Votre attention et votre regard valent toutes les scènes du monde »

Nicolas est un magicien spécialisé dans l’art du close-up. En collaboration avec le Bourbon Bordeaux depuis notre ouverture en juin 2022, Nicolas enchante nos clients par ses tours de magie.

Samedi 23 juillet, durant votre repas, Nicolas passera de table en table entre 20h30 et 22h30.

« La magie, la vraie, existe uniquement dans vos yeux «

En raison de cette proximité, vous aurez l’impression d’être témoin de miracles se produisant sous vos yeux. Impact émotionnel fort et souvenirs durables, rien que pour vous !

Venez vivre une expérience magique unique et inoubliable qui vous laissera ébahis et émerveillés par la magie qui se produit sous vos yeux.

Et la soirée continue en musique, DJ set jusqu’à 5h00.

Infos pratiques

L’entrée de notre établissement est gratuite. Pour profiter du spectacle, réservez votre table

Réservation Bourbon Restaurant : https://bookings.zenchef.com/results?rid=357723&pid=1001

Réservation Bourbon Club : https://lebourbonbdx.fr/reservation

Groupes et Entreprises : contact 06 25 04 56 26

Plus d’infos sur notre site web : https://www.lebourbon-bordeaux.fr/

Devenez un Client Privilège en précisant « Air » dans votre réservation. Nous vous offrons une coupe de champagne à votre arrivée !

Le Bourbon Bordeaux 62 rue Bourbon 33000 Bordeaux

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-08T20:30:00+02:00 – 2023-07-08T22:30:00+02:00

