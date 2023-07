Les Festivités Estivales du Bourbon Bordeaux Le Bourbon Bordeaux Bordeaux, 7 juillet 2023, Bordeaux.

Bienvenue à notre programme festif estival !

Nous sommes ravis de vous présenter les événements excitants et divertissants qui se dérouleront tout au long de la saison estivale au Bourbon Bordeaux.

Que vous soyez à la recherche de musique enivrante, de spectacle, de magie ou de soirées thématiques, notre programme est conçu pour vous offrir une expérience mémorable.

Pour commercer…

Expérience immersive au Bourbon avec une soirée fluo le vendredi 7 Juillet ! Que vous choisissiez de revêtir des vêtements fluorescents, de vous faire peindre le visage avec des motifs cosmiques ou de briller de mille feux grâce à nos accessoires glow-in-the-dark, préparez-vous à devenir les étoiles brillantes de la nuit !

Vous êtes plutôt show et spectacle ?

Rendez-vous samedi 8 juillet pour notre soirée cabaret & burlesque avec notre talentueuse troupe Alaia ! Toujours plus de plumes, de strass et de glamour pour vous faire vivre une expérience unique au Bourbon !

Dance floor lors de notre soirée inoubliable en hommage à notre Britney Spears! Rejoignez-nous Jeudi 13 juillet pour une nuit de glamour, de rythmes envoûtants et de diva attitude ! Let’s slay together!

Et pourquoi pas …

VENDREDI 21 JUILLET – SOIRÉE BLANCHE

Une expérience unique, où l’élégance rencontre la fête, où les sourires brillent de mille feux. Préparez-vous à danser, à célébrer et à créer des souvenirs inoubliables dans un océan de blanc éblouissant. Let’s paint the night white!

Les gourmands ne seront pas en reste avec nos délicieux plats faits maison, avec des produits de saison. Et ce n’est pas tout ! Notre mixologue adoooore partager sa passion et il n’est pas rare de la trouver au milieu d’une tablée pour initier à son art les plus audacieux.

Nous sommes impatients de vous accueillir et de partager des moments inoubliables avec vous. Venez vous joindre à nous pour célébrer l’été, la musique, la nourriture délicieuse, les cocktails improbables et l’esprit festif.

Restauration à partir de 20h00, carte créative saisonnière élaborée par notre chef Anthony. Plats à partager. Large sélection de vins.

Bar à cocktails, sélection de champagnes, bières locales et spiritueux.

Clubbing à partir de minuit pour s’ambiancer jusqu’au bout de la nuit.

Réservation Restaurant & Club sur notre site : https://www.lebourbon-bordeaux.fr/

Devenez un Client Privilège en mentionnant « Air » dans votre réservation. Nous vous offrons une coupe de champagne à votre arrivée !

